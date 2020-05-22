رويترز: إجمالي إصابات كورونا في أمريكا تجاوز مليون ونصف حالة

وكالات:

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ونقلت عنها وكالة رويترز، اليوم الجمعة تسجيل 20522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و571617 حالة.

وقالت إن عدد الوفيات جراء المرض زاد 1089 ليصل الإجمالي إلى 94150.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات المرض التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 والناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس 21 مايو أيار مقارنة مع أرقامها المسجلة في اليوم السابق.

وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.