موقع أمريكي ينشر آخر تسجيل صوتي لاستغاثة قائد الطائرة الباكستانية المنكوبة

وكالات:

نشر موقع "لايف إيه تي سي" المتتبع لاتصالات الطيران بالعالم، آخر تسجيل صوتي لقائد الطائرة الباكستانية المنكوبة، قبل لحظات من تحطمها في منطقة سكنية بكراتشي.

وقال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، الجمعة، إن 41 شخصا على الأقل تأكد مقتلهم في حادث تحطم طائرة تابعة للشركة في منطقة سكنية بكراتشي كبرى مدن باكستان.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "إيرباص" وكان على متنها 99 شخصا، أثناء اقترابها من المطار ونجا راكبان من الحادث.

ووفقًا لموقع "العربية نت"، أبلغ قائد الطائرة الذي أرسل إشارة استغاثة، برج المراقبة بمطارمدينة كراتشي الدولي، أن محركي الـ Airbus A 320 تعطلا عن العمل أثناء محاولته الهبوط.

بعدها حام بالطائرة فوق المطار، وقام بمحاولة ثانية للاقتراب من مدرجه مجددا، لكنه لم يفلح، فأبلغ برج المراقبة أن الطائرة تنحرف عن مسارها يسارا، وطلب إذنا بالهبوط في أحد مدرجي المطار، وبعد 12 ثانية أرسل إلى العاملين في برج المراقبة إشارة استغاثة، في وقت منحوه إذنا بالهبوط على أي من المدرجين، غرب وجنوب غربي المطار، وكان ذلك آخر اتصال بينه وبين برج المراقبة قبل أن تهوي الطائرة وتسقط متحطمة في منطقة "موديل كولوني" السكنية، وفقا للوارد بوسائل الإعلام المحلي.

ذلك الاتصال، أثبت أن تحطم الطائرة كان سببه عطل فني، غير معروف بعد، وهو ما قاله أيضا المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، عبدالله خان، ونقلته وكالة "رويترز" ضمن خبر ذكرت فيه أن الجيش الباكستاني أرسل هليكوبتيرات لتقييم الأضرار والمشاركة في جهود الإنقاذ التي قامت بها فرق بحث في المناطق الحضرية على الأرض، سعيا للعثور على ناجين بين حطام الطائرة التي كانت قادمة من "لاهور" عاصمة إقليم البنجاب، والبعيدة في الوسط الشرقي الباكستاني 1200 كيلومتر عن كراتشي، حيث سقطت.