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بومبيو يؤكد للسراج معارضة أمريكا لدخول الأسلحة والذخائر إلى ليبيا

10:24 م الجمعة 22 مايو 2020
بومبيو يؤكد للسراج معارضة أمريكا لدخول الأسلحة والذخائر إلى ليبيا

مايك بومبيو

وكالات:

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الوزير مايك بومبيو، أكد في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، معارضة الولايات المتحدة لاستمرار دخول الأسلحة والذخائر إلى ليبيا.

وخلال الاتصال الهاتفي، دعا وزير الخارجية الأمريكي، السراج، إلى "الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري قد قال، الخميس، إن "التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية، ودعمها للتكفيرين والميليشيات منذ 2014 وحتى اليوم أفشل كل محاولات الوصول لحل سلمي سياسي للأزمة الليبية".

وتدعم تركيا الميليشيات التابعة للسراج، بالأسلحة والخبراء العسكريين، والمرتزقة الذين أشرفت على نقلهم من سوريا إلى الأراضي الليبية.

واستعرض المسماري، في مؤتمر صحفي، سبل دعم تركيا لميليشيات طرابلس بفيض من الأسلحة وآلاف المرتزقة، معربا عن استغرابه من عدم إدانة الأمم المتحدة للتدخلات التركية في ليبيا.

وأكد أن "المجلس الرئاسي لم يعد مجلسا رئاسيا، وكذلك الحال بالنسبة لحكومة الوفاق التي لم تحصل على موافقة البرلمان".

وأضاف أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المسموح لها بالموافقة على أية اتفاقيات، وسبق أن رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقع عليها رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مايك بومبيو ليبيا حكومة الوفاق الوطني الليبي الولايات المتحدة

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