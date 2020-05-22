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بوتين: وضع كورونا في روسيا مستقر والإصابات في تراجع

10:23 م الجمعة 22 مايو 2020
بوتين: وضع كورونا في روسيا مستقر والإصابات في تراجع

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن وضع فيروس كورونا في روسيا "يشهد استقرارا" مع تراجع معدلات الإصابة الملحوظة في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لإحصاءات رسمية، تعد روسيا صاحبة ثاني أكبر عدد لحالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم بعدد يتجاوز 325 ألف حالة.

ويلاحظ مسؤولون روس تراجعا في معدل الإصابة بالبلاد خلال الأسبوعين الماضيين، حيث يسعون إلى رفع إجراءات الإغلاق التي تدمر الاقتصاد.

فلاديمير بوتين فيروس كورونا روسيا كوفيد 19

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