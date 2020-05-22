لأول مرة منذ تفشي كورونا.. فرنسا لم تسجل أي وفيات بالعدوى

وكالات:

للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في فرنسا، لم تسجل السلطات الصحية المختصة أي حالة وفاة جديدة مرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وحتى اليوم، سجلت فرنسا 28215 حالة وفاة في رابعة أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

أما إصابات كورونا، فارتفعت في فرنسا إلى 144556 حالة، بعد الإعلان عن 393 إصاب جديدة اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها ستصدر تقريرها اللاحق حول تطورات فيروس كورونا في البلاد يوم الاثنين 25 مايو.

وبلغ عدد الوفيات اليومية الناجمة عن كورونا في فرنسا أمس الخميس 83 حالة، والإصابات 318 حالة.