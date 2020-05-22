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رئيس الوزراء الباكستاني يأمر بفتح تحقيق فوري في حادث تحطم الطائرة

09:01 م الجمعة 22 مايو 2020
رئيس الوزراء الباكستاني يأمر بفتح تحقيق فوري في حادث تحطم الطائرة

عمران خان

إسلام آباد - أ ش أ

أمر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق فوري في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.

وكتب خان في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعد تحطم طائرة ركاب من طراز /إيه-320/ بعد ظهر اليوم "أشعر بالصدمة والحزن بسبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إنه على اتصال مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية أرشد مالك وكذلك مع فرق الإنقاذ والإغاثة في موقع الحادث.

وأعرب عن حزنه العميق إزاء الخسائر في الأرواح جراء هذا الحادث.

وأضاف أن "نقدم صلواتنا وخالص تعازينا لأسر المتوفين".

وكانت طائرة تابعة لشركة الخطوط الدولية الباكستانية قد تحطمت - كانت متوجهة من كراتشي إلى لاهور - والتي كانت تقل 99 راكبا وطاقما من ثمانية أفراد، إذ سقطت على منطقة سكنية في مدينة كراتشي بينما كانت تقترب من المطار. وهرعت قوات الأمن وفرق الإنقاذ والإدارة المدنية إلى مكان الحادث لبدء جهود الإنقاذ والإغاثة.

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