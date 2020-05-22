رويترز: أمريكا تخطط لاختبار لقاحات تجريبية ضد كورونا على ١٠٠ ألف شخص
وكالات:
تخطط الولايات المتحدة لاختبار لقاحات تجريبية عدة ضد فيروس كورونا، على 100 ألف شخص أو أكثر، حسبما أفادت مصادر صحية أمريكية اليوم الجمعة.
وقال أطباء مسؤولون عن البرنامج لوكالة "رويترز"، إن أكثر من 100 ألف متطوع سيخضعون لعدد من اللقاحات الواعدة بهدف اختيار أكثرها فعالية وسلامة بنهاية العام الجاري.
وذكر الباحثون أن الشركات الرائدة في تصنيع اللقاحات وافقت على تبادل معلوماتها، على أن تقدم كل منها نتائج تجاربها للمنافسين في حال فشل لقاحها.
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