بسبب "بيلا تشاو".. تركيا توقف الأذان المركزي في مساجد إزمير

اسطنبول - (د ب أ):

توقفت المساجد في ولاية أزمير التركية عن نظام الأذان المركزي للدعوة إلى الصلاة بعد اختراق أنظمتها الصوتية وبث أغنية إيطالية معادية للفاشية.

وقال مسؤول ديني كبير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إن أغنية "بيلا تشاو" المعادية للفاشية والتي تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية ترددت هذا الأسبوع لمدة عشر ثوان في مكبرات الصوت الخاصة بـ 30 مسجدا في ولاية إيجه".

وأضاف رجب سوكرو بلقان، مدير إدارة الشؤون الدينية في إزمير:" كإجراء وقائي، أوقفنا استخدام نظام الأذان المركزي للدعوة إلى الصلاة".

وتابع قائلا:" سيقوم كل مسجد برفع الآذان المباشر للصلاة إلى حين تعزيز أمن النظام".

وأوضح بلقان أنه في الوقت الذي سارع فيه أغلب أئمة المساجد لقطع بث الآذان يوم الأربعاء، فإن المدعي العام فتح تحقيقا في الحادث وأمر بالبحث عن أولئك الذين نشروا تعليقات بشأنه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعن الحادث الذي وقع خلال شهر رمضان وقبل احتفالات عيد الفطر بقليل، قال بلقان: "نشعر بحزن عميق لهذا العمل الاستفزازي في مثل هذا الوقت الحساس".

ومضى قائلا "من الصعب علينا حقًا فهم دافع وسيكولوجية الجناة. لماذا يفعل أي شخص ذلك؟".

واختتم البلقان، الذي شغل منصب مفتي إزمير لعامين:" رأيي الشخصي هو أن هذا هجوم منظم من قبل بعض الأشخاص الذين استهدفوا أزمير على وجه التحديد ، مركز التألف والتسامح الديني".

وتم إلقاء القبض على امرأة اليوم الجمعة "لتحريض العامة على الكراهية" بعدما تبادلت مقطعا مصورا لمساجد على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

غير أنها قالت للشرطة إن منشورها كان يهدف إلى زيادة الوعي و"للمساعدة في الكشف عن الجناة"، وفقا لتقرير الوكالة.

واستغل الرئيس رجب طيب اردوغان، الذي عادة ما يهاجم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، الفرصة لتوبيخه، وتحميله المسؤولية.

وقال لرؤساء الأقاليم بحزبه العدالة والتنمية إنه "بينما هؤلاء الجبناء في إزمير يخترقون إذاعة ومكبرات المساجد بشكل غير محترم، فإن مديري حزب الشعب الجمهوري بالمدينة سعداء للغاية بتبادل هذه الفضيحة على وسائل الإعلام الاجتماعي".

وتعد إزمير معقل حزب الشعب الجمهوري، الذي يحكمها. ووجه زعيم الحزب كمال كيليتشيدار أوغلو الانتقاد لاردوغان "لجبنه"، قائلا إنها مسؤوليته في العثور على الجناة بدلا من مهاجمة حزب سياسي.

وقال كيليتشيدار على تويتر إن "قاعات الصلاة مقدسة لنا! لن نقبل أبدا بسماع أي شخص غير صوت الآذان والنشيد الوطني من مساجدنا".