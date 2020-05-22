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السودان يعلن تعليق صلاة عيد الفطر في كل المساجد والساحات

07:54 م الجمعة 22 مايو 2020
السودان يعلن تعليق صلاة عيد الفطر في كل المساجد والساحات

أرشيفية

الخرطوم - أ ش أ

أعلنت وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية تعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات بجميع أنحاء البلاد، حفظا للنفس جراء انتشار فيروس كورونا.

ووجه نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، في بيان اليوم الجمعة، جميع المسلمين إلى إقامة صلاة العيد بالمنازل، مناشدا المشايخ والفقهاء والعلماء ورجال الدين الدعاء في العيد لرفع البلاء.

وهنأ نصر الدين الأمة الإسلامية عامة والسودانية خاصة بحلول عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يستطلع مجمع الفقه الإسلامي السوداني غدا هلال شهر شوال لعام ١٤٤١ هجرية.

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صلاة عيد الفطر عيد الفطر السودان وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية

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