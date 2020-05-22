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باكستان: مقتل 38 شخصاً على الأقل في حادث تحطم الطائرة

07:50 م الجمعة 22 مايو 2020
باكستان: مقتل 38 شخصاً على الأقل في حادث تحطم الطائرة

حادث تحطم الطائرة

إسلام آباد - أ ش أ
أعلنت وزيرة الصحة بإقليم السند الباكستاني، أزرا بيتشوهو، أن حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية في كراتشي بلغ 38 قتيلاً على الأقل.
وقالت وزارة الطيران الباكستانية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الجمعة/، إن الطائرة القادمة من لاهور إلى كراتشي كانت تحمل على متنها 99 راكباً و8 أفراد آخرين هم طاقمُها.

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حادث تحطم الطائرة إسلام آباد باكستان أزرا بيتشوهو

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