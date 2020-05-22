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قطر تسجل ١٨٣٠ إصابة جديدة بكورونا بإجمالي تخطى ٤٠ ألفا

06:10 م الجمعة 22 مايو 2020
قطر تسجل ١٨٣٠ إصابة جديدة بكورونا بإجمالي تخطى ٤٠ ألفا

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل ١٨٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع قياسي وغير مسبوق.

وأكدوا الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات في قطر 40481، بما فيها 32569 حالة نشطة، بينها 175 مريضا في العناية المركزة.

وتوفى شخصان إثر إصابتهما بـ"كوفيد-19" في قطر خلال اليوم الأخير، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 19.

وتماثل 605 أشخاص للشفاء منذ أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 7893.

ويعود الرقم القياسي السابق في حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في قطر إلى 14 مايو، إذ سجلت 1733 إصابة خلال 24 ساعة.

فيروس كورونا وزارة الصحة القطرية قطر

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