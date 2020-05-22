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إندونيسيا تعلن أن بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر

06:09 م الجمعة 22 مايو 2020
إندونيسيا تعلن أن بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر

جاكرتا - (د ب أ):

أعلنت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، اليوم الجمعة، أن بعد غد الأحد سيوافق أول أيام شهر شوال للعام الهجرى 1441 .

وأوضحت الوزارة فى بيان أصدرته فى هذا الشأن أن لجان الرؤية الشرعية التى انتشرت فى 80 موقعا فى مختلف أنحاء إندونيسيا لم يثبت لديها رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة ( بتوقيت إندونيسيا ) وعلى ذلك يكون يوم الأحد الموافق 24 مايو لسنة 2020 هو أول أيام شهر شوال للعام الهجرى 1441 .

ونقلت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية عن وزير الشؤون الدينية الإندونيسى فخر الرازى القول خلال اجتماع محدود بوزارة الشؤون الدينية بجاكرتا إنه بعد أن تم وضع الحسابات الفلكية فى الاعتبار والنتائج التى توصلت إليها لجان الرؤية الشرعية مساء اليوم الجمعة ثبت للوزارة أن يوم الأحد هو أول أيام شهر شوال للعام الهجرى 1441.

عيد الفطر وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية إندونيسيا

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