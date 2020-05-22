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السعودية: إصابة 2642 جديدة بكورونا و 13 حالة وفاة

03:56 م الجمعة 22 مايو 2020
السعودية: إصابة 2642 جديدة بكورونا و 13 حالة وفاة

إحدى شوارع المملكة العربية السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 13 حالة وفاة .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" اليوم الجمعة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 67719 حالة حتى الآن ، بينها 28352 حالة نشطة، منها 302 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 2963 حالة تعافي ،ليصل مجموع المتعافين إلى 39,003 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 13 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 364 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن 13 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364. فيما تعافي 2963 شخصا لتجاوز إجمالي المتعافين 39 ألفا.

السعودية وزارة الصحة السعودية tdv s ; V kh فيروس كورونا

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