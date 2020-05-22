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خامنئي يصف إسرائيل بـ "الورم السرطاني"

03:53 م الجمعة 22 مايو 2020
خامنئي يصف إسرائيل بـ "الورم السرطاني"

علي خامنئي

طهران- (د ب أ):

أدان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إسرائيل باعتبارها "ورم سرطاني" في الشرق الأوسط يجب استئصاله وإزالته بحرب مقدسة يشنها الفلسطينيون.

ووصف خامنئي احتلال فلسطين وطرد ملايين الأشخاص من أراضيهم بأنه "جريمة فريدة" في تاريخ العالم، في خطاب ألقاه اليوم الجمعة عبر التلفزيون الرسمي.

وجاءت تصريحات المرشد الإيراني في يوم القدس، الذي يوافق ذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة عام 1967.

وكانت إيران قد أثارت انتقادات دولية في وقت سابق من الأسبوع الجاري برسم مصور يطالب بحرية فلسطين ويظهر الحرم القدسي وعبارة "الحل النهائي: المقاومة حتى الاستفتاء".

وكان النظام النازي في ألمانيا يشير إلى خططه لقتل ملايين اليهود بعبارة "الحل النهائي".

وكتب خامنئي عبر موقع تويتر أن إيران تدعم أي دولة أو جماعة تعارض "النظام الصهيوني" الإسرائيلي وتحاربه، وأشاد بتزويد طهران للفصائل الفلسطينية بالأسلحة.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر موقع تويتر أمس الأول الأربعاء أن تهديدات خامنئي تذكرنا بخطط النازيين لإبادة الشعب اليهودي.

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