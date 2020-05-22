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الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى أفغانستان لتعزيز جهودها في مكافحة كورونا

02:54 م الجمعة 22 مايو 2020
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى أفغانستان لتعزيز جهودها في مكافحة كورونا

الإمارات ترسل مساعدات طبية

أبوظبي- (أ ش أ):

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أفغانستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات لدى أفغانستان عيسى سالم محمد الظاهري -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة- "إن دولة الإمارات ملتزمة بتزويد العاملين في الخطوط الأمامية في أفغانستان بالمعدات الواقية المناسبة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مواجهة كورونا، موضحا أنها خير دليل على تصميم دولة الإمارات على تعاونها ووقوفها إلى جانب أفغانستان لدعم جهودها في الحد من انتشار الوباء.

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Asha
الإمارات مساعدات طبية أفغانستان فيروس كورونا

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