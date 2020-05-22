قائد الجيش اللبناني: استطعنا حماية السلم الأهلي وتأمين الاحتجاجات السلمية

بيروت- (أ ش أ):

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن القوات المسلحة استطاعت حماية السلم الأهلي اللبناني بالتعاون مع المؤسسات الأمنية، وأدت واجبها كاملا سواء في المشاركة بجهود التوعية الصحية من وباء كورونا، ومواكبة التحركات والاحتجاجات الشعبية بالإجراءات الأمنية المناسبة مع احترام حرية التعبير عن الرأي سلميا.

جاء ذلك في كلمة وجهها قائد الجيش اللبناني إلى ضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة مُضي 20 عاما على الانسحاب الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبناني في منطقة الجنوب، والتي دعا فيها القوات المسلحة إلى المزيد من اليقظة والجاهزية.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني بالتوازي مع كافة هذه الجهود، فإنه يصون الاستقرار عند الحدود الجنوبية بالتعاون مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) تطبيقا لقرار مجلس الأمن 1701 إلى جانب ضبط الحدود الشمالية والشرقية (مع سوريا) وبذل كل جهد ممكن لمكافحة التهريب رغم الإمكانيات المتواضعة.

وشدد على أن لبنان متمسك بحقه في استعادة بقية الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، والمتمثلة في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر، والتصدي لمخططات إسرائيل وخروقاتها المتمادية للسيادة اللبنانية.

وقال إن الجيش اللبناني يقدم تضحيات كبيرة ويواجه بذات العزيمة، الظروف الاستثنائية خلال المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان، لا سيما تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والصعوبات التي فرضها وباء كورونا.