رئيس الوزراء الماليزي يخضع للعزل المنزلي رغم عدم إثبات التحاليل إصابته بكورونا

كوالالمبور- (د ب أ):

يعتزم رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين الخضوع للعزل الذاتي على مدار الأسبوعين الماضيين رغم أن الاختبار الذي خضع له للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الجمعة جاءت نتيجته سلبية. يأتي ذلك بعدما حضر ياسين اجتماعا شارك فيه مسؤول جاءت نتيجة اختبار خضع له ايجابية.

وجاء في بيان صادر اليوم عن مكتب رئيس الوزراء إن محي الدين الذى تولى المنصب في مارس الماضي "مطالب بالخضوع للحجر الصحي في المنزل للـ14 يوما المقبل بدءا من عصر اليوم".

وتم عقد الاجتماع يوم الأربعاء، بحسب المكتب، بدون الإشارة إلى هويات الحضور باستثناء محي الدين.

أكدت ماليزيا 7137 حالة إصابة بالفيروس و115 وفاة. وتعافى أكثر من 80 بالمئة من المصابين.