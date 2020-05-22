تايوان تحذر من تسبب قانون الأمن القومي في هونج كونج في "اضطرابات أكبر"

تايبيه- (د ب أ):

انتقدت حكومة تايوان تحرك بكين لإقرار قانون جديد للأمن القومي لهونج كونج، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل تهديدا خطيرا للحرية.

وقال تينج يي- مينج المتحدث باسم مجلس الوزراء التايواني في بيان يوم الجمعة: "إن السيطرة الصارمة والقمع لن ينالا أي اعتراف من الشعب".

بالإضافة إلى ذلك، ذكر مجلس شئون البر الرئيسي الذي يرقى إلى مستوى مجلس الوزراء في تايوان أن الحزب الشيوعي الصيني مخطئ في إرجاع الاضطراب في هونج كونج إلى قوى خارجية.

وحث المجلس بكين في بيان على التفكير بعناية أكبر "حتى لا تدفع هونج كونج إلى اضطرابات أكبر".

وأوضح الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في تايوان إن تحرك بكين يقوض الحرية وسيادة القانون في هونج كونج. وأضاف الحزب في بيان أن هذا التحرك "يعلن مجددا وفاة مبدأ (دولة واحدة ونظامان) المفروض هناك".

كانت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج وافقت على التعاون مع بكين في تشريعها المقترح لتفعيل قانون الأمن القومي بالنيابة عن الإقليم، وهي خطوة يقول منتقدون إنها ستكون الضربة الأخيرة لاستقلالية المركز المالي العالمي عن الصين.

وقالت لام في بيان إن حكومة هونج كونج تدعم "قرار إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ على المستوى الوطني لـ (هونج كونج) لحماية الأمن القومي".

ونظم النواب المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج احتجاجا خلال اجتماع للمجلس التشريعي اليوم الجمعة ليعربوا عن معارضتهم للقانون المقترح في وقت سابق من اليوم خلال جلسة الهيئة التشريعية الوطنية الصينية في بكين.