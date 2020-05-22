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اختبار لعلاج مرض كوفيد-19 عن طريق الخلايا المناعية في الجسم

02:22 م الجمعة 22 مايو 2020
اختبار لعلاج مرض كوفيد-19 عن طريق الخلايا المناعية في الجسم

اختبار لعلاج مرض كوفيد-19 عن طريق الخلايا المناعية

لندن- (بي بي سي):

تجرى في بريطانيا تجارب علاج مناعي يعول عليها الباحثون في علاج الحالات المتقدمة من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

والعلاج المناعي هوعلاج المرض عن طريق تنشيط أو تثبيط الجهازالمناعي.

وكشف فحص مخبري لعينات الدم في الحالات المتقدمة والمعقدة عن وجود أعداد ضئيلة من نوع معين من الخلايا المناعية الرئيسية التي تحارب الفيروسات والتي تعرف بالخلايا التائية أو الـ T CELLS.

وتقع الغدة الزعترية بالقرب من القلب، وتفرز خلايا تعرف بالخلايا التائية، أحد أهم مكونات الجهاز المناعي التي تحارب الفيروسات في مجرى الدم. (والغدة الزعترية أو الصعترية هي إحدى الغدد الصماء في الجسم).

ويجري فريق علمي في مستشفى غايز آند سانت توماس في لندن تجارب لمعرفة فعالية عقار "إنترلوكين 7"، الذي يعرف بقدرته على زيادة إفراز الخلايا التائية، في شفاء الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا.

وتضم الدراسة على الخلايا التائية أعضاء آخرين من معهد فرانسيس كريك الطبي البريطاني، ومن جامعة كينجز كوليدج البحثية في لندن.

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