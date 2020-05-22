الكويت: 9 حالات وفاة و955 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 9 حالات وفاة، و955 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 138 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 19 ألفا و564 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في مؤتمر صحفي - "إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 180 حالة، مشيرا -في الوقت نفسه- إلى أنه تم إجراء 3 آلاف و888 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 264 ألفا و959 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.