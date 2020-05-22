إيران :ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى7300

طهران- (دب ا):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 131 الف و652 حالة، فيما توفي 51 شخصا اخر خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات اثر الإصابة بالفيروس في ايران7300 حالة .

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل2311 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى131 الف و 652 حالة حتى الأن بينهم 2659 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ102 الفا و276 شخصا لغاية الآن، ولكن للاسف توفي51 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس إلى 7300 حالة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن 763 الف و913 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الآن.