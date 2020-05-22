وزارة الصحة الألمانية تنفي وجود مشكلات في إمدادات الكمامات

برلين- (د ب أ):

نفت وزارة الصحة الألمانية تقارير تحدثت عن إرجاءات في إمدادات مستلزمات الحماية الضرورية في أزمة جائحة كورونا.

وقال متحدث باسم الوزارة ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إنه في حال وجود شكوى من أطباء بشأن نقص في مستلزمات الحماية، فإن سبب ذلك لا يرجع إلى نقص إمدادات الوزارة.

وذكر المتحدث أن الوزارة أمدت اتحادات التأمين الصحي للأطباء والولايات بنحو 400 مليون كمامة، وقال: "بعض هذه الجهات طلبت لذلك بالفعل بوقف إمدادات الكمامات"، مشيرا إلى أن اتحادات التأمين الصحي للأطباء والولايات هي الجهات المختصة بإمداد المستشفيات والعيادات بهذه المستلزمات.

وبحسب بيانات الوزارة، اشترت الوزارة منذ مارس الماضي أكثر من 500 مليون كمامة و100 مليون قفاز للاستخدام الواحد. ولا تزال السلطات تتحقق من جودة نحو 130 مليون كمامة أخرى.

وذكر المتحدث أن حوالي 20% من المستلزمات الواردة كانت معيبة، موضحا أن هذا هو السبب في وضع "عملية دقيقة من ثلاث مراحل لضمان الجودة"، وقال: "هذه العملية تستغرق وقتا طويلا للغاية، لكنها ضرورية للغاية".

وأشار المتحدث إلى وجود مشكلات لوجستية في التسديد للموردين، مضيفا أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى مراجعة جودة البضائع المستلمة، حيث كثيرا ما تكون إيصالات التسليم مفقودة أو هناك خطأ في بروتوكلات اتحاد الرقابة الفنية أو الحسابات.

وذكر المتحدث أن الحكومة الاتحادية تسدد نصف ثمن الشحنة المتفق عليه عقب مراجعة كميتها، وقال: "عند الانتهاء من نتيجة الجودة، يتم تحويل باقي المبلغ"، مشيرا إلى أنه لا يمكن حاليا تحديد العدد الدقيق للموردين الذين واجهوا تأخيرات في المستحقات.