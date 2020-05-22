أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

الأساقفة الكاثوليك في ماليزيا: لم يتم إبلاغنا بمقترحات الحكومة بإعادة فتح كنائس

12:14 م الجمعة 22 مايو 2020
الأساقفة الكاثوليك في ماليزيا: لم يتم إبلاغنا بمقترحات الحكومة بإعادة فتح كنائس

أرشيفية

كوالامبور- (د ب أ):

قال أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في ماليزيا اليوم الجمعة إن الحكومة لم تبلغهم بمقترحات تسمح بإعادة فتح بعض اماكن العبادة لغير المسلمين لإقامة الشعائر الدينية بدءا من 10 يونيو المقبل.

وكان وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب قال أمس الخميس إنه سيسمح بإعادة فتح نحو 174 كنيسةً ومعبدا بدءا من 10 يونيو من أجل إقامة الشعائر الدينية بحضور 30 مصليا ، وذلك في إطار سعي الحكومة للتخفيف من التدابير المفروضة منذ مارس لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت أبرشية الروم الكاثوليك في كوالامبور في بيان اليوم إنها لم تتلق أي معلومات إضافية بخلاف ما تم نشره للعامة "وإنها لا تعرف الكنائس التي سيتم إعادة فتحها في 10 يونيو".

وقد أنهت ماليزيا تدابير الإغلاق المشددة التي استمرت لنحو شهرين في 4 مايو الحالي، وهو ما سمح لمعظم الشركات بإعادة فتح أبوابها وكذلك السماح للمطاعم بتقديم خدماتها.

وقد أعلنت الحكومة الماليزية في 14 مايو أنه يمكن لبعض المساجد إعادة فتح أبوابها لإقامة صلاة الجمعة.

ماليزيا فتح الكنائس فيروس كورونا

الخبر التالى:

فاينانشيال تايمز: إعلان ترامب عزمه الانسحاب من "السماوات المفتوحة" يثير فزع بعض الدول الأوروبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5019676

    عدد المصابين

  • 1913103

    عدد المتعافين

  • 328565

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحذر من بروتوكول علاج لكورونا منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي