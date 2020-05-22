الأساقفة الكاثوليك في ماليزيا: لم يتم إبلاغنا بمقترحات الحكومة بإعادة فتح كنائس

كوالامبور- (د ب أ):

قال أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في ماليزيا اليوم الجمعة إن الحكومة لم تبلغهم بمقترحات تسمح بإعادة فتح بعض اماكن العبادة لغير المسلمين لإقامة الشعائر الدينية بدءا من 10 يونيو المقبل.

وكان وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب قال أمس الخميس إنه سيسمح بإعادة فتح نحو 174 كنيسةً ومعبدا بدءا من 10 يونيو من أجل إقامة الشعائر الدينية بحضور 30 مصليا ، وذلك في إطار سعي الحكومة للتخفيف من التدابير المفروضة منذ مارس لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت أبرشية الروم الكاثوليك في كوالامبور في بيان اليوم إنها لم تتلق أي معلومات إضافية بخلاف ما تم نشره للعامة "وإنها لا تعرف الكنائس التي سيتم إعادة فتحها في 10 يونيو".

وقد أنهت ماليزيا تدابير الإغلاق المشددة التي استمرت لنحو شهرين في 4 مايو الحالي، وهو ما سمح لمعظم الشركات بإعادة فتح أبوابها وكذلك السماح للمطاعم بتقديم خدماتها.

وقد أعلنت الحكومة الماليزية في 14 مايو أنه يمكن لبعض المساجد إعادة فتح أبوابها لإقامة صلاة الجمعة.