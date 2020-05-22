أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

توجيه الاتهام لسبعة أشخاص بسريلانكا لوفاة 3 سيدات في حادث تدافع

12:13 م الجمعة 22 مايو 2020
توجيه الاتهام لسبعة أشخاص بسريلانكا لوفاة 3 سيدات في حادث تدافع

الشرطة في سريلانكا

كولومبو- (د ب أ):

قال ضابط شرطة بارز اليوم الجمعة إنه سيتم توجيه الاتهام إلى سبعة أشخاص في سريلانكا بالتسبب في وفاة ثلاث سيدات جراء الإهمال بعد إصابتهن في حادث تدافع أثناء توزيع مساعدات غذائية بمناسبة شهر رمضان.

وأصيب الثلاث سيدات في حادث التدافع أثناء محاولتهن الحصول على 1500 روبيه (8دولارات) كان يتم توزيعها من جانب أحد رجال الأعمال ومساعديه في حي ماليجواتا بالعاصمة كولومبو أمس الخميس.

وأضاف نائب المفتش العام للشرطة أجيت روهانا:"أنه لن يتم توجيه الاتهام فقط لرجل الأعمال ومساعديه للتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص، ولكن سيتم اتهامهم أيضا بخرق حظر التجوال المفروض لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وأوضح روهانا أنه تم وضع المشتبه به رهن الحبس الاحتياطي حتى 4 يونيو.

وقد تجمع أكثر من 1000 شخص للحصول على المساعدات المقدمة من رجل ألأعمال الذي يقدم سنويا مساعدات مالية خلال شهر رمضان.

الشرطة في سريلانكا حادث تدافع كولومبو سريلانكا

الخبر التالى:

الأساقفة الكاثوليك في ماليزيا: لم يتم إبلاغنا بمقترحات الحكومة بإعادة فتح كنائس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5019676

    عدد المصابين

  • 1913103

    عدد المتعافين

  • 328565

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحذر من بروتوكول علاج لكورونا منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي