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كورونا: عدد طالبي معونة البطالة في الولايات المتحدة يقترب من 40 مليونا

10:37 ص الجمعة 22 مايو 2020
كورونا: عدد طالبي معونة البطالة في الولايات المتحدة يقترب من 40 مليونا

عدد طالبي معونة البطالة تعدى حاليا 38.6 مليون شخص

واشنطن- (أ ف ب):

تقدم نحو مليوني ونصف المليون مواطن أمريكي بطلبات للحصول على معونة البطالة خلال الأسبوع الماضي رغم الأمال التي كانت تحدو إدارة ترامب بانتعاش الاقتصاد بعد إنهاء حالة الإغلاق.

وتوضح البيانات أن عدد طالبي معونة البطالة تعدى حاليا 38.6 مليون شخص، وهو ما يمثل نحو ربع القوة العاملة في البلاد.وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في ضوء العوامل الموسمية بلغت إجمالا 2.438 مليون في الأسبوع المنتهي في 16 مايو.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض لتظهر تقديم 2.687 مليون طلب بدلا من 2.981 مليون في السابق.

وتراجعت أعداد طالبي الإعانة الأسبوعية من الحد الأقصى في نهاية شهر مارس الماضي والذي بلغ 6.9 مليون طلب.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفين مانشين قد حذر قبل أيام من أن استمرار إجراءات الإغلاق سوف يؤدي إلى أضرارا دائمة في الاقتصاد الأمريكي.

وبدأت كل الولايات الأمريكية وعددها خمسين ولاية رفع الإغلاق لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك كافيا لتعزيز الاقتصاد بشكل سريع.

وسرحت الشركات الأمريكية نحو 20 مليون شخص من وظائفهم خلال الشهر الماضي ليرتفع معدل البطالة إلى 14.7 في المائة وهو معدل زيادة ضخم بعد أشهر قليلة من الانخفاض القياسي لمعدل البطالة خلال خمسين عاما حين بلغ 3.5 في المائة مطلع العام الجاري.

ومن بين الشركات التي قللت عدد موظفيها "أوبر" التي تخطط لتخفيض طويل الأمد بين عدد العاملين.

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إعانة البطالة فيروس كورونا الإغلاق الولايات المتحدة

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