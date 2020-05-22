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قوات الحدود الأسترالية تمدد حظر دخول السفن السياحية للبلاد

06:54 ص الجمعة 22 مايو 2020
قوات الحدود الأسترالية تمدد حظر دخول السفن السياحية للبلاد

قوات الحدود الأسترالية

كانبرا - (د ب أ):
مددت قوات الحدود الأسترالية القيود المفروضة على دخول السفن السياحية إلى المياه الإقليمية للبلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حتى 17 سبتمبر.

وقالت وكالة حماية الحدود الحكومية في بيان اليوم الجمعة "إن أي سفينة سياحية قادرة على حمل أكثر من 100 راكب يحظر عليها تشغيل رحلات بحرية في أستراليا".

وتشهد أستراليا حاليًا "حالة طوارئ تتعلق بالأمن الحيوي للإنسان" حتى 17 سبتمبر، والتي تمنح سلطة لوزير الصحة الاتحادي تنفيذ سلطات الطوارئ، لمنع انتشار كوفيد-19 أو السيطرة عليه.

وقالت قوة الحدود إن وزير الصحة الاتحادي قد قرر بناء على ذلك تمديد حظر دخول السفن السياحية.

وسجلت أستراليا حتى الأن 7081 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ولم يتبق سوى 509 حالات نشطة، وتسجيل 101 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

قوات الحدود الأسترالية السفن السياحية رحلات بحرية

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