التلفزيون السعودي: عائلة خاشقجي تعلن العفو عن قتلته
أعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عفوهم عن قاتل والدهم، وذلك وفق ما أعلنه نجله صلاح خاشقجي عبر حسابه في "تويتر" بحسب التلفزيون الرسمي السعودي.
كتب صلاح خاشقجي: "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين).
وأضاف: "عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".
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