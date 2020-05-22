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إطلاق سراح محامي ترامب السابق من السجن بسبب وباء كورونا

12:52 ص الجمعة 22 مايو 2020
إطلاق سراح محامي ترامب السابق من السجن بسبب وباء كورونا

دونالد ترامب

نيويورك - (د ب أ):

تم إطلاق سراح محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق مايكل كوهين من السجن قبل الموعد بسبب تفشي أزمة كوورنا.

وكتب كوهين على موقع تويتر: "أنا سعيد لعودتي إلى بيتي وعائلتي".

ووصل كوهين 53 عاما إلى بيته في مانهاتن مرتديا كمامة كما أظهرت الصور.

كانت مدة حبس كوهين ستمتد أصلا إلى تشرين ثان /نوفمبر 2021 في أوتيفيل بولاية نيويورك ضمن مدة حبس قدرها ثلاثة أعوام.

وقالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن كوهين سيمضي ما تبقى من فترة سجنه داخل البيت.

كان كوهين اعترف في 2018 بأنه مذنب في عدة مخالفات منها الإدلاء بشهادة كاذبة في الكونجرس إضافة إلى مخالفات لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

دونالد ترامب فيروس كورونا مايكل كوهين كوفيد 19

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