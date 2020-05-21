ترامب يحذر الصين من رد أمريكا على تقييد الديمقراطية في هونج كونج

واشنطن - (د ب أ):

حذر الرئيس دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة سترد على خطوة مزمعة في بكين للحد من الاحتجاجات والحركات الديمقراطية في هونج كونج، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض اليوم الخميس، عن الإجراءات الصينية المحتملة: "لا أعرف ماهيتها، لا أحد يعرفها إلى الآن. وإذا حدث ذلك، فسوف نتعامل مع هذه المسألة بقوة"، دون أن يوضح رد الفعل.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، ومن بينها صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن مؤتمر نواب الشعب الصيني (البرلمان) يستعد لتمرير إجراءات قريبا من شأنها الحد من العمل الانفصالي والتحريضي والتدخل الأجنبي والإرهاب في المستعمرة البريطانية السابقة.

وكانت محاولات بكين للتدخل في النظام القانوني لهونج كونج العام الماضي، قد أثارت احتجاجات هائلة في تلك المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.