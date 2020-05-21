نقل الرئيس الشيشاني إلى مستشفى في موسكو للاشتباه بإصابته بكورونا

وكالات:

ذكرت وسائل إعلام روسية، أنه تم نقل الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إلى مستشفى في العاصمة الروسية موسكو، على خلفية الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مصدر طبي لوكالة تاس الحكومية في روسيا، ونقلت عنها شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس "نُقل رمضان قديروف بالطائرة إلى موسكو، نشتبه في (إصابته) بفيروس كورونا المستجد. هو الآن تحت مراقبة أطباء".

وأضاف أن حالته "مستقرة"، فيما تحدثت وكالتا ريا نوفوستي وانترفاكس أيضا عن ايداع رئيس جمهورية الشيشان الروسية مستشفى في موسكو، يوم الخميس.

في غضون ذلك، سجّلت روسيا، الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للوفيات بـفيروس كورونا المستجد على أراضيها، إذ بلغت 135 وفاة، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر 3000.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات في روسيا بسبب فيروس كورونا 317 ألف شخص، في حين تعافي من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس أكثر من 92 الف نسمة.

وسجّلت روسيا أعداد وفيات أقل بكثير من تلك التي أعلنت عنها دول شهدت تفشيا واسعا للوباء، لكن مراقبين شككوا في المعدّل الرسمي للوفيات، متّهمين السلطات بعدم الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للتقليل من حجم الأزمة.

ويعزو مسؤولو الصحة الروس تدني العدد، مقارنة مع ذاك الذي تم تسجيله في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، إلى أن روسيا لا تحصي إلا حالات الوفاة التي تسبب بها الفيروس بشكل مباشر.