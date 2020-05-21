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الأردن يهدد بإعادة النظر في علاقته بدولة الاحتلال حال استمرت مخططات الضم

10:19 م الخميس 21 مايو 2020
الأردن يهدد بإعادة النظر في علاقته بدولة الاحتلال حال استمرت مخططات الضم

رئيس الوزراء الدكتور الأردني عمر الرزاز

وكالات:

هددت المملكة الأردنية الهامشية، أنها من المحتمل أن تعيد النظر في علاقتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في حال استمرت الأخيرة بالإجراءات الأحادية لاستيطان أراضٍ فلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم"، إن بلاده لن تقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، "وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل".

وشدد الرزاز على أن "جلالة الملك كان واضحا وحاسما ومنسجما مع الثوابت الأردنية التي يكررها مرارا بأي محفل دولي يتحدث عن الأمن والسلام العالمي".

وأضاف: "الملك دائما يذكر المجتمع الدولي، أنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، لا ينبغي أن نتحدث عن السلام دون هذا الملف".

وتابع: "الأردن بكلمات الملك واضح، لن نقبل بهذا وستكون فرصتنا لنعيد النظر بالعلاقة مع إسرائيل بأبعادها كافة، ولكن دون أن نتسرع وأن نستبق الأمور".

وأعرب الرزاز عن أمله "بأن يتشكل موقف عربي موحد وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لحماية السلام ليس فقط في هذه المنطقة بل على مستوى العالم".

رئيس الوزراء الأردني الاحتلال الإسرائيلي الأردن

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