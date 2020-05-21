بومبيو: سنبلغ الدول الأعضاء بـ"الأجواء المفتوحة" الجمعة بانسحابنا من المعاهدة

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستبلغ الدول الأطراف في معاهدة "الأجواء المفتوحة"، يوم الجمعة، بانسحاب واشنطن منها.

وأضاف بومبيو، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، أن واشنطن قد تعيد النظر في انسحابها من المعاهدة إن امتثلت موسكو بالكامل لبنود المعاهدة.

وأوضح بومبيو، أن بعد 6 أشهر لن تكون الولايات المتحدة طرفا في معاهدة الأجواء المفتوحة.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي الانسحاب من اتفاقية "السماوات المفتوحة"، التي تضم 35 بلدا، والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها.

وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية إن "الانسحاب سيتم رسميا في غضون 6 أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية".

وتعتبر هذه أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخراج الولايات المتحدة من معاهدة دولية رئيسية، بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا العام الماضي.

وفي وقت سابق، حذر كبار الديمقراطيين في لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ المسؤولة عن الشؤون الخارجية والقوات المسلحة من أن خطط إدارة ترامب لسحب الولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة" سوف تعمي قدرة الحلفاء الأوروبيين على رصد الأنشطة العسكرية الروسية في ساحاتها الخلفية.

يذكر أنه تم التوقيع على معاهدة "الأجواء المفتوحة" عام 1992 وأصبحت أحد إجراءات بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة، وهي تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة (34 دولة) بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة وأنشطة بعضها البعض.