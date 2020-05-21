ترامب يبشر بإعادة فتح الكنائس في أمريكا قريبًا

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مركز السيطرة على الأمراض سينجز شيئا ما قريبا اليوم أو الغد فيما يتعلق بفتح الكنائس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان ترامب، أكد في تصريحات سابقة أن فيروس كورونا "سينتهي" معتبرا أن هذا سيحدث، حتى من دون إنتاج لقاح مضاد له".

وقال ترامب: أشعر بأن الوباء سيختفي حتى من دون تطوير لقاح له. سينتهي بعد مدة معينة ولن يعود مجددا. قد يعود مجددا للظهور في فصل الخريف أو السنة المقبلة لكنه سينتهي على أي حال".

وتابع "لقد واجهنا من قبل فيروسات و إنفلونزا لم نجد لها لقاحا حتى الآن لكنها لم تظهر من جديد. صحيح أن العديد من مراكز الأبحاث حول العالم أحرزت تقدما كبيرا في تطوير لقاح لكورونا لكن سواء توصلت إليه أم لا فإن الفيروس سيختفي".