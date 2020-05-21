مجلس الوزراء اللبناني يمدد التعبئة العامة حتى 7 يونيو المقبل

بيروت - (د ب أ):

مدد مجلس الوزراء اللبناني التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس حتى السابع من يونيو المقبل.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أنه "تم تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة".

وتابعت الوزيرة "ندرس طبيعة الحالات وسببها الأساسي رحلات الوافدين ويمكن ضبطها، أما حالات المقيمين فسببها عدم احترام إجراءات التعبئة العامة".

وأكدت وزيرة الإعلام أن "لا تصور وتوجه حتى الآن لإعادة فتح المطار، ولا استئناف للرحلات بعد عودة المغتربين الشهر الحالي".