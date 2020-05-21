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الإمارات: 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 26 ألفا و898 حالة

09:14 م الخميس 21 مايو 2020
الإمارات: 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 26 ألفا و898 حالة

فيروس كورونا

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الخميس، عن إجراء أكثر من 43 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي،وساهم ذلك في الكشف عن 894 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 26,898 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الامارتية - أن هناك 4 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 237 حالة، وشفاء 946 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 12,755.

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Asha
فيروس كورونا الإمارات الفحص الطبي وزارة الصحة الإماراتية

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