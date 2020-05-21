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نقل رئيس الشيشان إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

09:10 م الخميس 21 مايو 2020
نقل رئيس الشيشان إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

رمضان قديروف

جروزني- (أ ش أ):

أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس أنه جرى نقل رئيس الشيشان رمضان قديروف إلى موسكو، على خلفية الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

ونقلت القناة عن مصدر طبي لم تسمه، القول إن قديروف الآن تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية مستقرة.

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رمضان قديروف رئيس الشيشان فيروس كورونا موسكو

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