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روسيا تؤكد استعدادها للمساعدة في تسهيل الحوار الفلسطيني الإسرائيلي

09:08 م الخميس 21 مايو 2020
روسيا تؤكد استعدادها للمساعدة في تسهيل الحوار الفلسطيني الإسرائيلي

سيرجي لافروف

موسكو - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي، استعداد روسيا لمواصلة تسهيل الحوار مع فلسطين على أساس القوانين الدولية المعترف بها بالتعاون مع اللجنة الرباعية الدولية.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس أن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف قال إن موسكو على استعداد للعب دور الوسيط في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

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