أمريكا تسجل 2.4 مليون طلب إعانة بطالة خلال أسبوع
واشنطن - (د ب ا):
أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بلغت 2.4 مليون طلب، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا .
وتظهر أحدث الأرقام أن 39 مليون مواطن تقدموا بطلب للحصول على إعانة بطالة منذ منتصف مارس الماضي، عندما تسبب الفيروس في توقف قطاعات كبيرة من الاقتصاد.
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي بدأت فيه جميع الولايات إعادة فتح اقتصادها، كما وجه البيت الأبيض تركيزه إلى إعادة إطلاق الاقتصاد.
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