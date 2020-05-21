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بلومبرج: الضغوط الدولية تتزايد على إثيوبيا بشأن ملء خزان سد النهضة

02:51 م الخميس 21 مايو 2020
بلومبرج: الضغوط الدولية تتزايد على إثيوبيا بشأن ملء خزان سد النهضة

سد النهضة

أديس آبابا- (د ب أ):

قالت وكالة "بلومبرج" للأنباء إنها رصدت تزايد الضغوط الدولية التي تطالب إثيوبيا باستئناف المحادثات بشأن خططها لبدء ملء خزان سد النهضة الضخم الذي تعارضه مصر.
وتريد إثيوبيا البدء في ملء خزان السد عندما يبدأ موسم الأمطار القادم في يوليو. بينما تصر مصر على ضرورة أن يكون لها رأي في المدى الزمني للملء. وقد حثت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجانبين على حل القضية سلميا.
كما انضمت الصين للجهات المطالبة بالحوار لحل الخلاف. ونقلت "بلومبرج" عن تشانج جاوهوي مسؤول الشؤون السياسية بالسفارة الصينية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قوله في الرد على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، :"نأمل أن يكون من الممكن حل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والمفاوضات السلمية".
تأتي الضغوط المتزايدة لإجراء محادثات في وقت يركز فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على مفاوضات تجري مع الدائنين للحصول على إعفاءات من سداد ديون. ومن المتوقع أن توقع إثيوبيا على التأجيل مع "نادي باريس" في الأيام القادمة، لإتاحة الأموال التي تحتاجها للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وأعلنت الحكومة السودانية أمس أنها تعمل على استئناف محادثات ثلاثية.
وكشف وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، عبر موقع تويتر، أن رئيس الوزراء أبي أحمد تلقى رسالة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أعربا فيها عن دعمها للمفاوضات بين الدول الثلاثة. كما حثت الأمم المتحدة الدول المعنية على حل الخلافات بطريقة سلمية.
تجدر الإشارة إلى أن السد سيكون عند استكماله أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة على توليد ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء. وتخطط إثيوبيا لتصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة لتخفيف ما تعانيه من نقص شديد في العملة الأجنبية.

سد النهضة أديس آبابا إثيوبيا

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