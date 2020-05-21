ووهان الصينية تحظر أكل "جميع الحيوانات البرية"

بكين- (بي بي سي):

قررت سلطات مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا، توسيع نطاق الحظر المرتبط بتجارة الحياة البرية غير القانونية، عن طريق حظر صيدها وأكلها، بحسب تقرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية.

وبحسب الموقع الرسمي لحكومة ووهان المحلية ، فإنه تم تشديد الحظر ليشمل من الآن جميع أشكال الاستهلاك الآدمي لكافة أنواع الحيوانات البرية كغذاء بما في ذلك التي تعيش منها في الماء، أوتلك الموجودة على القائمة النوعية لحفظ الحياة البرية من الانقراض.

كانت الصين أصدرت في يناير الماضي حظرا مؤقتا يحد من عمليات بيع الحيوانات البرية، ليبتع ذلك حظر تام على علميات الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في ووهان في أواخر العام الماضي، وأشارت السلطات حينها أن مصدره هو سوق للمأكولات بالمدينة تباع فيها حيونات البرية.

ولا يعلم على وجه الدقة كيفية تطور الفيروس، لكن يعتقد معظم العلماء أن الفيروس ظهر في سوق بالمدينة الصينية على صلة بحيوان بري، فيما أشارت تقارير أمريكية إلى أن الفيروس ربما يكون قد خرج من معهد لعلوم الفيروسات في ووهان.