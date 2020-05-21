ممثلة الصحة العالمية: الوقت مبكر للحديث عن إلغاء قيود "كورونا" في موسكو

موسكو - أ ش أ:

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن الحديث عن تاريخ محدد لرفع الإجراءات التقييدية، التي فرضت نتيجة جائحة "كورونا المستجد" في العاصمة موسكو، لا يزال مبكرًا.

وقالت فوينوفيتش -في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس، ردا على سؤال فيما إذا سيتم رفع القيود في العاصمة الروسية موسكو نهاية مايو أم لا؟، "حاليًا لا يزال مبكرًا الحديث عن تاريخ محدد لرفع هذه القيود".

يذكر أن العاصمة الروسية سجلت خلال اليوم الماضي 2913 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

يشار إلى أن سلطات العاصمة الروسية كانت قد أعلنت عن تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة في موسكو للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد" حتى 31 مايو الحالي.