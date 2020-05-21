أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

جونز هوبكنز: إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين على مستوى العالم

11:47 ص الخميس 21 مايو 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين على مستوى العالم

أرشيفية

واشنطن- (د ب أ):
ذكر علماء أمريكيون أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ بداية الوباء تجاوز 5 ملايين شخص على مستوى العالم، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز في مدينة بالتيمور، الخميس.
ووفقا للبيانات، توفى نحو 328 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس.
وأضاف العلماء أنه تم الكشف عن نحو واحدة من كل ثلاث إصابات في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتم تحديث الموقع الإلكتروني للباحثين بصورة دورية من خلال البيانات الواردة، لذلك يظهر مستوى أعلى من الأعداد الرسمية لمنظمة الصحة العالمية.
ولكن تم تعديل الأعداد وخفضها في بعض الحالات من جديد مؤخرا.
وعلى أية حال، يفترض الخبراء وجود عدد كبير من الحالات غير المبلغ عنها.

فيروس كورونا واشنطن جامعة جونز هوبكنز مدينة بالتيمور

الخبر التالى:

من بؤرة تفشي الوباء.. بناء قاعدة للسيطرة على الأوبئة المعدية في هوبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: "الدولة تدير أزمة كورونا بشكل علمي.. و3 نصائح لمواجهة الفيروس"