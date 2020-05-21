جونز هوبكنز: إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين على مستوى العالم

واشنطن- (د ب أ):

ذكر علماء أمريكيون أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ بداية الوباء تجاوز 5 ملايين شخص على مستوى العالم، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز في مدينة بالتيمور، الخميس.

ووفقا للبيانات، توفى نحو 328 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس.

وأضاف العلماء أنه تم الكشف عن نحو واحدة من كل ثلاث إصابات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتم تحديث الموقع الإلكتروني للباحثين بصورة دورية من خلال البيانات الواردة، لذلك يظهر مستوى أعلى من الأعداد الرسمية لمنظمة الصحة العالمية.

ولكن تم تعديل الأعداد وخفضها في بعض الحالات من جديد مؤخرا.

وعلى أية حال، يفترض الخبراء وجود عدد كبير من الحالات غير المبلغ عنها.