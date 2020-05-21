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إصابات كورونا في بيرو تتخطى عتبة الـ100 ألف حالة

11:45 ص الخميس 21 مايو 2020
إصابات كورونا في بيرو تتخطى عتبة الـ100 ألف حالة

أرشيفية

ليما- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في بيرو، الأربعاء، تخطي عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد عتبة الـ100 ألف حالة ، في وقت يدعو خبراء الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
وسجلت بيرو حتى الآن 104,020 حالة إصابة و3024 وفاة بالفيروس ، لتصبح ثاني أكبر دولة في أمريكا اللاتينية من حيث عدد الإصابات بعد البرازيل.
وتسارعت وتيرة الإصابات بكورونا في بيرو منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة في مطلع مارس الماضي، مما أدى نقص في الأدوية وارتفاع أسعارها وباتت الخدمات الصحية على شفا الانهيار.
وذكرت صحيفة كوريرو اليومية أن ميجيل بلاسيوز، عميد إحدى كليات الطب في بيرو، دعا الرئيس مارتن فيزكارا إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية التي تسمح للحكومة باتخاذ تدابير سريعة والتي ينتهي العمل بها يوم الأحد المقبل.
وفرضت بيرو حجرا صحيا منذ نحو شهرين، الأمر الذي أثر بشدة على اقتصادها.

فيروس كورونا ليما وزارة الصحة في بيرو

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