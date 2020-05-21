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إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة "دليل ضعف وارتباك"

10:36 ص الخميس 21 مايو 2020
إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة "دليل ضعف وارتباك"

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

طهران- (د ب أ):

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الخميس، أن العقوبات الأمريكية التي صدرت أمس بحق شخصيات وكيانات إيرانية "دليل عجز وارتباك" من جانب الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) قوله إن العقوبات، التي تشمل وزير الداخلية الايراني وقائد الشرطة، "دليل على ضعف الإدارة الأمريكية ويأسها وارتباكها".

وأكد المتحدث أن العقوبات الأخيرة "تعد انتهاكا صارخا للقرار الدولي 1331، وبالتالي فإن على المجتمع الدولي أن يُخضع أمريكا للمساءلة على هذه الخروقات الكبيرة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تتجاهل أدبيات العرف والقانون الدولي"، معتبرا أن مثل هذه العقوبات "تنعكس سلبا على أمن المنطقة".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء عن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة، بحق أشخاص وكيانات إيرانية، لاتهامهم بانتهاكات لحقوق الإنسان.

عباس موسوي إيران واشنطن العقوبات الأمريكية

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