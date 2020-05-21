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لأول مرة .. البرازيل تسجل نحو 20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

05:16 ص الخميس 21 مايو 2020
لأول مرة .. البرازيل تسجل نحو 20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

برازيليا - (د ب أ):
سجلت البرازيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد لأول مرة، حسبما أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء.

وقالت السلطات إنه تم اكتشاف 19951إصابة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 291 ألفا و579 منذ بدء تفشي الفيروس.

وتوفي 888 شخصا آخرين لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 18 ألفا و859 شخصا.

وتجاوز عدد الوفيات أمس الأول الثلاثاء عتبة الألف شخص في يوم واحد.

يشار إلى أن البرازيل، وهي أكثر الدول سكانا في أمريكا اللاتينية، لديها ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وسادس أعلى عدد من الوفيات، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

البرازيل فيروس كورونا حالات وفيات

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