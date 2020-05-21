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ترامب: سأنتهي قريبا من تناول هيدروكسي كلوروكين

03:02 ص الخميس 21 مايو 2020
ترامب: سأنتهي قريبا من تناول هيدروكسي كلوروكين

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه سينتهي قريبا من تناول عقار هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي ضد الإصابة بفيروس كورونا، لينهي بذلك جدلا بشأن ذلك الدواء الذي لقي انتقادات واسعة من الشعب وخبراء صحة.

وأوضح ترامب أثناء اجتماع في البيت الأبيض أنه سينتهي من تناول ذلك العقار خلال يوم أو يومين، وأردف: "أعتقد أن الأمر سيستغرق يومين".

كان ترامب قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يتناول جرعة يومية من ذلك العقار، الذي يستخدم بشكل شائع في علاج الملاريا.

وحذرت هيئة تنظيم الدواء الأمريكية من استخدام ذلك الدواء خارج نطاق التجارب السريرية لعلاج فيروس كورونا.

ولا تزال التجارب جارية لتحديد ما إذا كانت هناك أي استخدامات لذلك الدواء لعلاج المصابين بهذه السلالة من الفيروس.

دونالد ترامب هيدروكسي كلوروكين فيروس كورونا إجراءات وقائية

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