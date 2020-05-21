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البيت الأبيض: رصدنا انخفاضًا في عدد وفيات كورونا

12:18 ص الخميس 21 مايو 2020
البيت الأبيض: رصدنا انخفاضًا في عدد وفيات كورونا

كايلي ماكيناني

(وكالات):

أعلنت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، كايلي ماكيناني، اليوم الأربعاء، عن تراجع مستمر في عدد الوفيات وغيره من المؤشرات المتعلقة بجائحة كورونا في الولايات المتحدة.

وقالت ماكيناني، خلال موجز صحفي بالبيت الأبيض: "الأسبوع الماضي رصدنا انخفاضا في عدد الوفيات بنسبة 15%. وفي الفترة ما بين الأول والـ 15 من مايو الجاري، تقلص عدد المرضى الراقدين في المستشفيات بنسبة 50%، كما لدينا أقل من 25 ألف إصابة جديدة يوميا. بالتالي، فهناك تقدم"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات (أكثر من 1,5 مليون) والوفيات (أكثر من 92,5 ألف) الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

كايلي ماكيناني البيت الأبيض وفيات كورونا فيروس كورونا

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