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الأردن يفرض حظر تجول شامل لمدة ثلاثة أيّام ابتداء من الجمعة

11:59 م الأربعاء 20 مايو 2020
الأردن يفرض حظر تجول شامل لمدة ثلاثة أيّام ابتداء من الجمعة

الأردن يعلن حظر التجوال

عمان - أ ش أ

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام، بدءًا من يوم الجمعة المقبل، وحتى يوم الاثنين، بحيث يمنع خروج الأشخاص من منازلهم بشكل كامل.

وأرجع وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، القرار إلى تطوّرات الوضع الوبائي في البلاد، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيّام الماضية، والحاجة إلى زيادة جهود فرق التقصّي الوبائي، وضرورة الحدّ من الاجتماعات والمخالطة بين الأفراد، واتخاذ ما يلزم لغايات تحقيق التباعد الجسدي.

واستثنى القرار الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعددا محدودا من الموظّفين اللازمين لإدامة عمل بعض المؤسّسات الحيويّة.

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