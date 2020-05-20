فلكيا.. عيد الفطر الأحد في السودان

وكالات

قالت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء، اليوم الأربعاء، إن احتمالات رؤية هلال شهر شوال (أول أيام عيد الفطر المبارك) من النواحي العلمية والفلكية، تؤكد أن أول أيام الشهر الهجري الجديد الأحد المقبل.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إنه حسب المعايير المختلفة المستخدمة و التي قد تكون مبنية على أساس علمي بحت و الرؤية بالمراصد الفلكية و التصوير الالكتروني او بالعين المجردة العالمية او المحلية او خليط بينهما، فإن أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق 24 مايو الحالي.