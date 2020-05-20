الصين تمنع أكل الحيوانات البرية في "بؤرة كورونا"

كتب - محمد صفوت

أصدرت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحظر أكل جميع الحيوانات البرية، في مدينة ووهان الصينية (بؤرة وباء كورونا المستجد) الذي بدأ ديسمبر الماضي، وأصاب نحو 5 ملايين شخص حول العالم.

وفرضت السلطات قرارات صارمة في ووهان، وقالت إنها ستصبح "محمية للحياة البرية" وحظرت عمليات كافة عمليات الصيد بها، باستثناء الإجراءات الهادفة إلى البحث العلمي والتنظيم السكاني ومراقبة الوباء الأمراض والظروف الخاصة الأخرى.

وضمن خطة السلطات، فرض ضوابط صارمة على تربية كافة الحيوانات البرية.

وستنضم ووهان، إلى مخطط أوسع في جميع أنحاء البلاد لتقديم الاستحواذ للمزارعين الذين يقومون بتربية الحيوانات البرية.

وشهدت المدينة الصينية، التي يسكنها نحو 11 مليون نسمة، بداية تفشي وباء كورونا، في ديسمبر الماضي، والتي ترجح أغلب النظريات العلمية وآراء الباحثين بأن الفيروس التاجي بدأ بها، ثم انتقل إلى البشر.

وتعرضت الصين لضغوط من المجتمع الدولي لمعالجة تجارتها غير المشروعة في الحياة البرية بعد أن ارتبطت بظهور أمراض حيوانية.

الأسبوع الماضي، أعلنت مقاطعتان مركزيتان في الصين، عن خطط لشراء الحكومة لمزارعي الحياة البرية، للمساعدة في نقل أولئك الذين تعتمد سبل عيشهم على تربية الأنواع البرية للاستهلاك بعيدًا عن الممارسة، ما يسمح لهم بالتوجه إلى زراعة الفاكهة والخضار أو نباتات الشاي أو الأعشاب للطب الصيني التقليدي.